L'ex calciatore Michele Serena è intervenuto ai microfoni del "Salotto Viola" su Italia 7 per analizzare l'avvio di stagione della Fiorentina.

Interpellato sulla decisione di separarsi da Fabio Grosso per ritornare su Paolo Vanoli, Serena ha promosso la gestione del direttore sportivo Fabio Paratici:

Non me lo sarei aspettato, ma credo sia il sintomo di un grande spessore da parte del direttore sportivo. Nove dirigenti su dieci non lo avrebbero fatto. Ha dimostrato coraggio e per il momento i risultati sembrano dargli ragione, premiando sia lui sia la Fiorentina. Richiamare Vanoli è stata una scelta ponderata e intelligente: il ds viola non ha avuto paura di fare 'brutta figura' ed è intervenuto con grande risolutezza.