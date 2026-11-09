Il noto giornalista Tony Damascelli, da sempre molto attento alle vicende di casa Juventus, è intervenuto stamattina a Radio Radio scagliandosi contro l'arbitraggio di Fiorentina-Juventus. Nel mirino soprattutto l'episodio del presunto mani di Joao Mario nell'area viola.

Il tocco di Joao Mario? Secondo me era chiaramente rigore. L'arbitro ha detto di no, tutti gli altri, commentatori e telecronisti hanno detto di sì. Non si esce dall'equivoco. Comunque l'episodio è chiaro. A parti inverse si sarebbe urlato allo scandalo! Gli arbitri fanno ciò che vogliono prescindendo dal regolamento. Questo non è giusto! Siamo in via di peggioramento. Sono diventati degli attori, vogliono fare i protagonisti, sono arroganti. Chi ha scritto queste regole?

Insomma, secondo Damascelli, se fosse stato negato il rigore alla Fiorentina (e quindi contro la Juventus) si sarebbe gridato allo scandalo. Teoria abbastanza discutibile, considerando quanto rumore stia facendo questo episodio che pure dà adito anche ad interpretazioni diverse. In compenso la Fiorentina potrebbe lamentarsi per il gol segnato da Bremer sul 2-2 che lascia qualche dubbio...