C'era rigore per la Juventus sul tocco di braccio di Joao Mario nell'area viola? Secondo la maggior parte dei moviolisti la risposta è sì. Ma l'episodio si presta ad interpretazioni diverse. L'ex arbitro Giampaolo Calvarese, infatti, ritiene invece che il direttore di gara (Colombo) e il Var abbiano fatto bene a lasciar correre.

Questa la sua spiegazione:

La domanda da farsi è: cosa sta facendo Joao Mario in quel momento? Innanzitutto non si sta opponendo né ad un tiro né ad un cross della Juventus. Non si aspetta che il pallone arrivi lì, davanti a lui salta Kolo Muani. Attenzione alla posizione del braccio, che rimane sempre nella stessa posizione, sia quando il pallone rimbalza a terra sia quando va ad impattare nella zona tra braccio e ascella, solo alla fine si nota un micromovimento nel tentativo di levare il braccio. Per questo motivo ritengo sostenibile la decisione di non assegnare rigore.

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