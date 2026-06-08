Semplici: “Grosso? Firenze sarà un banco di prova. La Fiorentina punti su Comuzzo”

Leonardo Semplici, ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato di Ndour e Comuzzo e del nuovo allenatore viola Fabio Grosso

Redazione VN 8 giugno - 13:56

Leonardo Semplici, ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato dei tantissimi giovani viola e del prossimo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso:

"Ndour ha una grande fisicità abbinata a una buona tecnica. Mi sembra un ragazzo con la testa giusta per cercare di crescere e migliorarsi. Questa esperienza, prima alla Fiorentina e poi in Nazionale, gli permetterà di maturare sotto tanti aspetti, e spero possa diventare un punto fermo per entrambe. Comuzzo? La Fiorentina deve assolutamente puntare su di lui perché ha qualità importanti. Ha vissuto una stagione particolare, complici le tante aspettative che c'erano intorno a lui, qualche infortunio che non gli ha permesso di avere la continuità sperata e le varie voci di mercato. Però ha tutto per diventare un calciatore di grande livello, quindi insisterei sul suo profilo."

Il futuro viola — "L'arrivo di Paratici e Vanoli ha cambiato la stagione della Fiorentina: hanno portato la squadra in salvo più che meritatamente, soprattutto considerando il valore della rosa. Ora la dirigenza dovrà confermare quei giocatori che hanno dimostrato di avere la personalità per stare in una piazza importante come Firenze."

Grosso? — "È un buon allenatore. Ha ancora poca esperienza, ma finora non ha fatto male. Firenze sarà un bel banco di prova per lui, viste le aspettative che ci saranno dopo un'annata disastrosa come quella passata".