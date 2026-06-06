Pistocchi attacca: “Vanoli liquidato per ‘amichettismo’. Questo è lo chef Paratici”

Dopo la nota ufficiale del divorzio tra la Fiorentina e Vanoli, Pistocchi lancia la bomba su X contro Paratici: "Zero meritocrazia"

Redazione VN 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 20:22)

Ieri sera è arrivato il punto finale e ufficiale: la nota del club ha sancito la separazione definitiva tra la Fiorentina e Paolo Vanoli. A lanciare un attacco molto duro ed esplicito è stato il giornalista Maurizio Pistocchi, che attraverso il proprio profilo X ha commentato la vicenda senza usare giri di parole, puntando direttamente il dito contro le ultime scelte societarie guidate da Fabio Paratici:

"Ci sono cose, nel calcio italiano, incredibili: si parla tanto di meritocrazia, ma il merito è sempre superato 'dall’amichettismo'. Provare per credere: vi sembra normale che un allenatore che subentra dopo 11 partite (con 4 punti e 0 vittorie), fa 36 punti in 17 partite, un record mai successo in precedenza, e salva la squadra dalla retrocessione, venga liquidato come uno qualsiasi? Ebbene, è quello che lo chef Paratici, nelle cui mani la famiglia Commisso si è messa dopo la scomparsa di Rocco, ha cucinato a Paolo Vanoli. Nell’ultima partita al Franchi, contro l’Atalanta, dalla Fiesole si è alzata una sola voce: 'Rispettiamo solo Paolo Vanoli'. Chissà cosa avrà pensato Paratici..."

Il retroscena su Grosso e l'agente Riso — Infine, Pistocchi svela un retroscena legato al cambio in panchina:

"Paratici già da tempo aveva contattato Grosso attraverso il suo procuratore Riso. Quello stesso Paratici che a novembre, interpellato dal club, aveva testualmente detto: 'Vanoli è il miglior allenatore che ci sia in questo momento'".