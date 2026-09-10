Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l’ex attaccante, tra le altre, di Napoli, Venezia e Torino, Stefan Schwoch ha parlato della sfida tra Venezia e Fiorentina:

Sicuramente il livello di Champions League è un altro, però sono due squadre che cercano di giocare. Stroppa continua il suo lavoro dell’anno scorso, Vanoli è il ritorno di un allenatore che l’anno scorso aveva portato alla salvezza. Sono due squadre con stati d’animo diversi: il Venezia sapeva già di dover lottare per la salvezza, invece la Fiorentina si aspettava un cammino differente da quello che le prime 3 partite hanno detto. È una squadra che ha cambiato molto, però nessuno si aspettava una partenza così negativa.

Sul momento della Fiorentina e le eventuali colpe:

L’ho visto tante volte nel calcio, situazioni di questo genere. Bisognerebbe ricordare che, a fine mercato, tutti erano contenti del mercato viola, perché la Fiorentina ha preso giocatori importanti. Poi, non sempre quando uno spende tanto ottiene i risultati desiderati. Sicuramente ci sono stati degli errori, e io sono dell’idea che gli errori sono di tutti, dal presidente al magazziniere, come quando si va bene il merito sia di tutti. Sarebbe un errore cercare un colpevole, anche se poi l’errore è stato trovato in Grosso: giustamente è l’allenatore e nel calcio è più facile che paghi un singolo che 20 giocatori.

Sul ballottaggio Beto-Pellegrino e Mastantuono:

Non so chi sia meglio. Se dovessi puntare su uno, direi Pellegrino. Poi dipenderà anche dal modulo che Vanoli sceglierà di usare: in un 4-3-3 serviranno anche le ali. Mi aspettavo qualcosina di più da Mastantuono, non dico che dovrebbe risolvere le partite da solo, ma qualcosa in più dovrebbe farlo vedere.

Su Kean: