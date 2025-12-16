Scanagatta: “Non serve un ex viola in dirigenza. Prenderei un grande ds”

Ubaldo Scanagatta ha parlato del momento viola al Pentasport di Radio Bruno:
Nessuno poteva prevedere un campionato della Fiorentina così negativo. E' incredibile non vedere esterni in rosa. Nessuno sa come uscirne. Qualcuno dice di riprendere Pradé, ma non mi sembra il caso. Vanoli è stato confermato, anche se non mi è piaciuto nell'ultima partita. I suoi cambi sono stati clamorosamente sbagliati. Anche nei tempi. La squadra stava attaccando disperatamente il gol della vittoria. Stava mettendo sotto pressione il Verona. Ho visto anche un miglioramento atletico. Le notizie che escono dallo spogliatoio non sono delle migliori. L'allenatore deve fare scelte tecniche diverse, puntando prima sugli uomini che sui calciatori. Penso che in caso di addio di Vanoli possa tornare Pioli. L'ex viola in dirigenza non serve a nulla. Nessun giocatore di oggi conosce molti calciatori. Non darebbero retta nemmeno a Batistuta. Il direttore sportivo conta perché andrà fatta una rivoluzione importante a gennaio. Servirebbe un centrocampista importante e almeno due esterni d'attacco. Anche i centrali dovrebbero cambiare
