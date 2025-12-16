Kuzmanovic: “Firenze non merita la retrocessione. I calciatori devono svegliarsi”

"Sono sempre stato bene a Firenze. Amo la città. La Fiorentina non merita questa classifica. All'inizio della stagione nessuno poteva prevedere tutto ciò. Non mi posso spiegare le zero vittorie in Serie A. E' meglio che la Fiorentina esca velocemente dall'Europa per concentrarsi soltanto sulla salvezza. La competizione europea ti toglie energia. I giocatori devono svegliarsi. Non credo sia mai successa una cosa del genere. Gudmundsson, Dodò e Kean devono dare di più. I problemi della Fiorentina non sono soltanto a centrocampo. I giocatori devono trovare una soluzione il prima possibile."