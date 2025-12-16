L'ex centrocampista della Fiorentina Zdravko Kuzmanović è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno:
news viola
Kuzmanovic: “Firenze non merita la retrocessione. I calciatori devono svegliarsi”
"Sono sempre stato bene a Firenze. Amo la città. La Fiorentina non merita questa classifica. All'inizio della stagione nessuno poteva prevedere tutto ciò. Non mi posso spiegare le zero vittorie in Serie A. E' meglio che la Fiorentina esca velocemente dall'Europa per concentrarsi soltanto sulla salvezza. La competizione europea ti toglie energia. I giocatori devono svegliarsi. Non credo sia mai successa una cosa del genere. Gudmundsson, Dodò e Kean devono dare di più. I problemi della Fiorentina non sono soltanto a centrocampo. I giocatori devono trovare una soluzione il prima possibile."
Ecco chi servirebbe alla Fiorentina—
"Se entrassi oggi nello spogliatoio viola direi la verità. Delle volte è importante parlare in maniera aggressiva. A Firenze avevo tanti leader nello spogliatoio. Uomini tosti e grandi campioni. De Gea dovrebbe entrare nella testa dei ragazzi più giovani e aiutarli. Contro il Verona non dovevano perdere. La Fiorentina deve rimanere in Serie A. La città non merita la retrocessione. Vedrei bene giocatori come Pasqual e Dainelli dentro la Fiorentina."
© RIPRODUZIONE RISERVATA