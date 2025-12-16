Sandrelli: “Vanoli non ha cambiato niente. La Fiorentina deve programmare”

Massimo Sandrelli nel suo intervento al Pentasport ha analizzato i problemi della Fiorentina che sembra non riuscire a risollevarsi. Ecco le sue parole:
Massimo Sandrelli, giornalista fiorentino, è intervenuto a Radio Bruno nel corso del Pentasport, circa la critica situazione viola
La situazione è complessa e difficile da gestire. La Fiorentina dovrebbe prendere coscienza di quello che sta succedendo e fare un programma. La prima cosa è tentare di salvarsi, ed è una cosa difficile. Perché manca la squadra e l'allenatore non è adatto al tipo di campionato della Fiorentina. Il piano due sarebbe quello di prepararsi al futuro. La società dovrebbe ricostruire tutto. Cosa che non credo voglia fare. L'intervista di Commisso non mi ha convinto. Mi dicono che sia molto depresso e che non voglia parlare con nessuno. E' evidente lo sfascio del club e della squadra. Vanoli ha scelto la stessa strada di Pioli. Non è cambiato nulla. L'atteggiamento mentale viola è totalmente sbagliato. In questo momento la prima cosa dovrebbe essere quella di non prendere gol, invece accade sempre il contrario.
