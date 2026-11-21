Il commento di Ubaldo Scanagatta sul momento della squadra di Vanoli in vista della sfida con il Monza
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Ubaldo Scanagatta, al Pentasport di Radio Bruno,
Atta? C'era grande attesa per lui, purtroppo non ha quasi mai giocato. Ha giocato all'inizio e non bene. Vanoli è stato prudente prima di schierare Oulai che aveva impressionato positivamente e adesso è considerato meglio di Fagioli. Ha velocità, è un buon interdittore, piace l'atteggiamento. Quindi ci piacerebbe pensare che l'ingresso di Atta sia altrettanto positivo. Ho fiducia in lui. A Mastantuono chiediamo di passare la palla qualche volta in più.
Monza
Quando si indietro in classifica servono i punti. Il Monza non mi sembra fortissima, ma noi abbiamo sofferto anche con queste squadre. Vorrei evitare i primi tempi che abbiamo visto quest'anno. Mi auguro che Vanoli riesca a caricare la squadra in modo positivo. Il Monza giocherà con garra perché l'allenatore non è tranquillo: è la stessa situazione della sfida con il Genoa.
Altri singoli
Gnonto ha giocato poco, ma ha dimostrato personalità. Quasi sempre è riuscito a tirare in un periodo in cui la Fiorentina non tirava mai. Mi auguro poi arrivino cross a Pellegrino che gioca da solo e riceve poche palle.
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