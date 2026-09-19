L'allenatore fiorentino Vanni Sartini, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole
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Vanni Sartini, allenatore fiorentino degli Halifax Wanderers, squadra canadese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Le ultime due partite ci hanno ridato un po' di felicità. Il cambio di allenatore ha fatto bene, però sono state due partite con due avversari modesti. Però questa Fiorentina può far male a questo Napoli, che vedo un po' statico. Servirà una grande intensità, giocare con tanti movimenti senza palla. Non hanno avuto un grande inizio di stagione, molte amnesie difensive. Non dobbiamo sbilanciarci subito, loro sfrutteranno questa cosa. Grosso ha detto che la squadra fosse inallenabile? Credo intendesse nel breve periodo, con tutti i cambiamenti che ci son stati. Nessuna squadra lo è, è il compito di ogni allenatore tirare fuori il meglio dalla rosa che ha. Paratici ha ammesso le sue colpe nel richiamare Vanoli. Penso che la squadra giochi meglio se ci sia Beto, Mastantuono con lui ha fatto tripletta. Pellegrino partecipa poco al gioco.
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