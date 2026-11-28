Massimo Sandrelli, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha criticato l’organizzazione della Fiorentina e chiesto maggiore cattiveria.
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Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato dell'atteggiamento della squadra:
Io sono un po' interdetto sull'atteggiamento, e sul comportamento della società che dell’allenatore. Sento parlare di umiltà, non so cosa voglia dire. Si tratta del fatto che i giocatori debbano andare in campo, seguire le indicazioni, dare il loro meglio e cercare di prendere meno gol, perché due gol a partita sono troppi. Bisogna scendere in campo e giocare contro le proprie paure.
Invece che umiltà…
Bisognerebbe provare a fare qualcosa di differente, forse con un esterno in meno, forse con un centrocampista in più, di sicuro con più attenzione. Non ci vuole umiltà, ci vuole cattiveria. Non ci vuole umiltà, ci vuole attenzione. Più che un problema di umiltà, mi sembra ci sia proprio un problema di impianto di gioco, di intesa tecnica tra i giocatori e di capacità di aiutarsi a vicenda. Per questo mi sorprende che si tiri in ballo il concetto di umiltà. Contro l'Udinese la Fiorentina può anche vincere, perché anche loro stanno attraversando un momento di difficoltà. Il problema più grande della Fiorentina, però, è la Fiorentina stessa.
Problema di organizzazione
Sul secondo gol Ndour si trova a marcare Varela, non dovrebbe essere lì lui. Questo è un campanello d’allarme, vuol dire che non c’è organizzazione. Qui non è un problema di umiltà, è un problema di organizzazione. Non so se sia colpa dei giocatori o di Vanoli, ma c’è un problema di organizzazione.
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