Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato dell'atteggiamento della squadra:

Io sono un po' interdetto sull'atteggiamento, e sul comportamento della società che dell’allenatore. Sento parlare di umiltà, non so cosa voglia dire. Si tratta del fatto che i giocatori debbano andare in campo, seguire le indicazioni, dare il loro meglio e cercare di prendere meno gol, perché due gol a partita sono troppi. Bisogna scendere in campo e giocare contro le proprie paure.