Le parole del giornalista, Massimo Sandrelli, sulla situazione in casa Fiorentina in vista del Napoli e l'importanza di Oulai

Redazione VN
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Il giornalista, Massimo Sandrelli, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno sul momento in casa Fiorentina in vista della partita con il Napoli. Le sue parole:

Sarebbe bello vincere con il Napoli, perché quel pizzico di fiducia che Vanoli ci ha fatto avere potrebbe essere più di un pizzico. Con lui si è visto qualcosa di più. Un successo con il Napoli sarebbe importante.

Su Oulai

E' un giocatore che ha innato il senso dell'ordine. Dà la palla sempre di prima e se ce l'ha tra i piedi non la perde. Non penso che abbia demeritato nemmeno nel primo tempo col Pisa.

Sui terzini

Vanoli deve trovare un equilibrio vero, cercando di fare contenimento nel modo migliore. Si deve andare avanti per tentativi, finché non si trova la soluzione più funzionale.
Sandrelli

Su Njie e Mastantuono

Njie e Mastantuono diversi, il primo lo vedo già pronto, l'altro va visto passo passo.

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