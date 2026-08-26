Sandro Sabatini ha espresso la propria opinione sulla prestazione della Fiorentina a Roma

Redazione VN
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VIDEO VN - Corteo del Centenario, il gran finale con uno sfondo da cartolina!

Sandro Sabatini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue parole su alcuni temi legati alla Fiorentina:

Stranieri in Italia? L'importante è che gli italiani giochino, anche se sono all'estero. Dragusin per Comuzzo? Comuzzo l'anno scorso ha giocato male per questo è andato al Torino. Poi visto come Dragusin marcava a distanza Malen è bene che si riabitui al campionato italiano. Mi sembra che abbia perso un po' le coordinate del campionato italiano.

Kean

Bisogna vedere se si fa perché la Fiorentina deve trovare il sostituto e non è facile come si è visto l'altra sera con Pellegrino.
ROMA STADIO OLIMPICO SERIE A ROMA VS FIORENTINA

Grosso

A Roma è stata una doccia fredda perché Grosso mi sembra bravo. Ma vedere come la Fiorentina è stata messa in campo e come ha subito le scorribande della Roma, mi è sembrato un film dell'orrore. Poi vediamo, magari sabato riprende la dimensione normale. Grosso arriverà in una grande squadra.

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