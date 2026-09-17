Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Ruud Krol ha analizzato la sfida di domenica tra Fiorentina e Napoli, sottolineando le difficoltà che gli azzurri potrebbero incontrare al Franchi:

“Io pensavo che il Napoli, dopo la vittoria contro il Bologna, si fosse ripreso. Ma giocare a Firenze contro la Fiorentina non è mai semplice. La squadra viola ha cambiato allenatore e per me può rendere la vita difficile al Napoli. È vero che ha perso Kean in attacco, ma rimane comunque una partita difficile. La Fiorentina ha subito tanti gol, ma anche il Napoli ne ha presi altrettanti. Detto questo, se hai subito 11 gol c’è un problema in difesa”.

Krol si è soffermato anche sugli effetti del cambio di allenatore, con Paolo Vanoli che è arrivato per sositutiire l'esonerato Fabio Grosso: “Può essere positivo sia per il cambio di stile di gioco sia per l’ambiente, ma i giocatori rimangono gli stessi”.

Infine, una riflessione sulle ambizioni europee della Fiorentina: “Europa? Dipende da come andrà la Fiorentina dopo il cambio di allenatore. Se giocheranno bene, allora sarà possibile puntare all’Europa”.