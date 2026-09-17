Razvan Rat sulle qualità di Dragusin, dopo l'inizio di stagione sottotono con la Fiorentina
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L'ex nazionale rumeno, oggi membro del consiglio di amministazione del Genoa, Razvan Rat, ha parlato ai microfoni di VOYO Sport Live prendendo le difese di Radu Dragusin. Le sue parole:
Due settimane fa lo avevamo già seppellito del tutto, era già al cimitero. Dragusin ha avuto un inizio negativo, però aveva bisogno di un periodo di adattamento, soprattutto perché veniva da un lungo infortunio. Ha bisogno di tempo per ritrovare la forma fisica migliore. Non si può mettere in dubbio il valore di Radu Drăgușin. Ha semplicemente avuto la sfortuna di infortunarsi.
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