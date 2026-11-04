"Difesa? Va trovata un'amalgama, Vanoli deve trovare gli incastri giusti ma bisogna guardare tutta la squadra"

Redazione VN
Fiorentina v Benevento - Coppa Italia

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Moreno Roggi, ex giocatore della Fiorentina e procuratore, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla squadra di Vanoli:

Difesa? Va trovata un'amalgama, Vanoli deve trovare gli incastri giusti ma bisogna guardare tutta la squadra. Se prendi gol, non è solo colpa del difensore. Anche il centrocampo deve aiutare. Poi in Serie A abbiamo perso l'importanza della marcatura, da questo punto di vista andiamo spesso in difficoltà. La Fiorentina è un'ottima squadra, ma manca l'uomo di personalità. Non solo a centrocampo, ma anche in difesa. Secondo me Oulai è un giocatore che ancora deve esprimere ancora tutta la sua potenza e per me ha la giusta personalità.
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