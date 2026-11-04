"Difesa? Va trovata un'amalgama, Vanoli deve trovare gli incastri giusti ma bisogna guardare tutta la squadra"
VIDEO - I migliori marcatori U21 in Serie A dal 2000 a oggi: quanto ex viola!
Moreno Roggi, ex giocatore della Fiorentina e procuratore, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla squadra di Vanoli:
Difesa? Va trovata un'amalgama, Vanoli deve trovare gli incastri giusti ma bisogna guardare tutta la squadra. Se prendi gol, non è solo colpa del difensore. Anche il centrocampo deve aiutare. Poi in Serie A abbiamo perso l'importanza della marcatura, da questo punto di vista andiamo spesso in difficoltà. La Fiorentina è un'ottima squadra, ma manca l'uomo di personalità. Non solo a centrocampo, ma anche in difesa. Secondo me Oulai è un giocatore che ancora deve esprimere ancora tutta la sua potenza e per me ha la giusta personalità.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Senza categoria
FOTO VN - Mattarella al Piazzale Michelangelo. E un giocatore viola rimane bloccato
V.I.P.
ViP 2026/27 – Fabbian show contro l'Atalanta: da MVP affonda Sarri. Bene Martinelli
Ex viola
Morte Jesus De Miguel, Antognoni: "Owono poteva evitare. Portieri, calmatevi!"
Live
Youth League, Septemvri Sofia-Fiorentina: tris in Bulgaria, viola qualificati al terzo turno
Social
FOTO - Lo sfottò del Manchester United alla Roma di Gasperini
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti