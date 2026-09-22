Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha analizzato il pareggio ottenuto dagli azzurri sul campo della Fiorentina. «A Firenze il Napoli ha commesso alcuni errori e raccolto meno di quanto avrebbe potuto. La squadra possiede qualità importanti e giovani di talento come Vergara, Neres e Favasuli».

Renica ha riconosciuto alcune attenuanti a Massimiliano Allegri, soprattutto a causa dei numerosi problemi fisici: «Il Napoli ha avuto una serie di infortuni molto gravi e Allegri ha ereditato da Conte una squadra con i cerotti. I giocatori non sono ancora lucidi dal punto di vista atletico, ma si sarebbe comunque potuto fare meglio».

Molto più duro il giudizio su Lorenzo Lucca: «Non sta dimostrando di essere un calciatore da Napoli. Ha avuto diverse occasioni, ma non riesce a sfruttare i minuti a disposizione. È impressionante il numero di passaggi e controlli sbagliati: credo che senta troppo il peso della maglia. Anche quando Hojlund non è al meglio, se l’alternativa è Lucca non deve essere sostituito. È entrato malissimo e il Napoli ha rischiato di perdere la partita».