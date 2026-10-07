Il primo allenatore di Ranieri elogia il difensore: "Carattere straordinario e grande temperamento, non vedo ragazzi così oggi".
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Paolo Rossi, primo allenatore di Luca Ranieri, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così:
Luchino ha dimostrato il suo grande carattere. Quando è in campo si trasporta. Fuori è un ragazzo squisito, ma in campo è uno che gioca sempre per vincere. L'ho schierato anche davanti, pensate un po'. Il piede ce l'ha, e di testa sa far male perché ha coraggio e temperamento. È uno dei migliori ragazzi che ho avuto. Mi aspettavo questo percorso da parte sua. Da sempre è uno che voleva arrivare. E io oggi non vedo ragazzi col suo temperamento. Si è sempre allenato al massimo mettendo enorme impegno.
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