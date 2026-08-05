Il giornalista Riccardo Galli ha parlato su Radio Bruno del mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole.
Il giornalista Riccardo Galli ha parlato su Radio Bruno del mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole.
"Forse, per come sono andate le ultime ore, quello che mi ha sorpreso di più è stato l'arrivo di Mastantuono. Anche perché c'erano rallentamenti sull'ingaggio ed inoltre è un giocatore di grande qualità. A livello tecnico, invece, quello dal quale mi aspetto di più è Oulai. In ordine di colpi di mercato, metterei: 1 Mastantuono, 2 Oulai, 3 Atta".
Sulla posizione in campo di Oulai"Io credo che Oulai possa agire in mediana davanti alla difesa e dirigere il gioco della Fiorentina. Ci vedo più lui che Fagioli, anche se c'è da dire che l'ivoriano sa muoversi anche in altri ruoli. Sicuramente, deve stare al centro del gioco. Da parte sua, Grosso ci ha fatto capire nelle varie amichevoli che Fagioli e Oulai possono comunque giocare insieme, anche se è più probabile un assetto iniziale con uno in campo e l'altro no".
Sui prossimi arrivi e su Kean"Se la Fiorentina finora ha fatto questi affari, sono tranquillo per il prosieguo del mercato e per chi arriverà sulle corsie esterne. Sicuramente ci saranno altri innesti, e sono curioso di sapere come sarà la Fiorentina definitiva. Kean? Non mi ha sorpreso la volontà dei gigliati di tenerlo. Fin quando non finisce il mercato, però, non mi fido. Specie per giocatori come lui, che possono avere grandi offerte all'improvviso. I viola, comunque, affermano che sarà lui il centravanti, e noi ne prendiamo atto".
Su Gudmundsson"Per lui vale il discorso di Kean, anche se c'è da dire che al momento può essere utile anche da esterno visto che non ci sono giocatori di quel tipo in rosa al momento. Più va avanti il mercato, comunque, più mi aspetto che rimanga".
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