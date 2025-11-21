Al Festival dello Sport di Trento, Luciano Spalletti, ormai più di un mese fa, parlò della situazione di classifica della Fiorentina, squadra da sempre cara al tecnico di Certaldo, definendola dolorosa anche per lui, visto il suo passato. In quel momento sulla panchina della Fiorentina sedeva Stefano Pioli, allenatore che per Spalletti, avrebbe portato fuori dalla zone basse della classifica la squadra viola.
Quando Spalletti diceva: “Fiorentina? Vederla in difficoltà mi dà fastidio”
La previsione del tecnico, ora alla Juventus, non è andata a buon fine, ma allora parlava così: "Da bambino sono stato acquistato dalla Fiorentina, ho fatto le giovanili, ho fatto il raccattapalle con Galdiolo, De Sisti, Merlo e via dicendo".
"Vederla in difficoltà mi dà fastidio, ma lì c’è una persona (Stefano Pioli) che conosce il calcio ed è umanamente top. Un allenatore che sa trovare soluzioni. Pioli la metterà a posto".
