Le parole di Pruzzo sul lavoro di Vanoli alla Fiorentina
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L'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, è intervenuto a Lady Radio per commentare la situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Il mercato di gennaio della Fiorentina non è coinciso con l'arrivo di calciatori che hanno dato continuità. Già da lì si è cominciato a pensare a che ci sia stata troppa fretta di fare determinati acquisti, con calciatori che non hanno avuto alcun tipo di resta, andando ad impattare ulteriormente sul monte ingaggi. Il mercato estivo è stato troppo amplificato. Le valutazioni dovevano essere diverse. La Fiorentina è una delle società che ha speso di più e finora non ha avuto risultati.
Sulla rosa
Siamo già a due allenatori in questa stagione: uno ha rinunciato subito, Vanoli invece non ha trovato una chiave di lettura per mettere in piedi una squadra che abbia una logica, dopo un mese e mezzo. Ci sono perplessità su calciatori talentuosi ma molto giovani, che per ora sono solo ottime prospettive.
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