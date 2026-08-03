L'ex attaccante dubbioso sul colpo Joao Mario per la Fiorentina
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L'ex attaccante Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio, dove ha parlato delle mosse di mercato della Fiorentina:
IL COMMENTO
Piccoli? Bisogna sempre stare attenti alle amichevoli, non sono partite che non mettono alla prova, caratterialmente non ci sono problemi, non ci sono responsabilità. Penso che se dovessero esserci delle opzioni sul mercato la Fiorentina le valuterebbe. Joao Mario? Giocatore di medio livello, non capisco il suo acquisto, fa fatica in qualsiasi contesto
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