L'addio di Moise Kean tiene banco in casa Fiorentina. A parlare del futuro dell'attaccante viola è stato anche Maurizio Molinelli, suo primo allenatore, intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno.

"Il calcio purtroppo è cambiato. Quando un calciatore decide e punta i piedi è difficile fargli cambiare idea. Per la Fiorentina è una perdita importante, ma correrà ai ripari".

Molinelli ammette di essere rimasto sorpreso dalla scelta dell'attaccante: "L'addio di Kean è una perdita e dispiace perché secondo me era nella società giusta. Adesso va in una realtà nuova e importante, quindi si vedrà. Io sinceramente pensavo che lui rimanesse a Firenze perché secondo me aveva trovato l'ambiente giusto. Probabilmente è stato allettato dalla possibilità di fare la Champions, di essere allenato da Fabregas, però io pensavo che sarebbe rimasto. Ha fatto una scelta di vita. Lui da quando era ragazzino caratterialmente è stato bizzarro. Adesso, crescendo, sarà sicuramente migliorato, ma quando arrivano certe offerte a livello economico e ti prospettano la possibilità di giocare la Champions è normale che ti ingolosisca".

Ora sarà il campo a dare il proprio verdetto: "Adesso dovremo vedere il suo comportamento a Como. Quando un giocatore deve andare via, io preferirei sempre che andasse a fare le fortune di squadre all'estero, però ormai è andata così. Adesso lo seguirò al Como e poi sarà il campo a decidere".

Zirkzee è diverso da Kean

Molinelli ha poi parlato del possibile sostituto, Joshua Zirkzee, evidenziando le caratteristiche differenti rispetto a Kean.

"Zirkzee è diverso da Kean. Se ci fossero stati tutti e due insieme sarebbe stato un disastro per gli altri. Zirkzee è un giocatore che fa giocare bene tutti. Non fa tanti gol, ma ne fa fare tanti. Se dovesse arrivare, ne gioverebbero i suoi compagni di reparto. Per me può anche giocare insieme a Pellegrino".