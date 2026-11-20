Anche la Fiorentina Primavera fa visita al Monza, dove vedere la gara
Tre gol, una retrocessione, un acciacco: come sono andati i viola in Nazionale
La Fiorentina Primavera vuole rialzarsi dopo la sconfitta in rimonta subita contro il Como. Così come la prima squadra, anche la formazione allenata da Andreazzoli fa visita al Monza. Per la viola è un'occasione di proseguire il suo cammino scalando posizioni in classifica. Scopri dove vedere la gara.
Dove vederla in TV e streaming
|Sabato 21 novembre , ore 11:00
|Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello
|TV
|Sportitalia
|Streaming
|Sportitalia
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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