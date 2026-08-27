Gli ultimi giorni di mercato possono cambiare ancora il volto della Fiorentina. Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Alberto Polverosi ha analizzato il possibile arrivo di Joshua Zirkzee, confrontandolo con Moise Kean.

"Su quali valori uno sia più forte dell'altro è tutto da valutare. Zirkzee al Bologna ha fatto vedere cose bellissime. Se però guardi le cose oggettive, Zirkzee ha fatto cinque gol in due anni con lo United, mentre Kean ne ha fatti 27. Se discuti sui dati è un problema. Sul piano tecnico potrebbe essere un miglioramento. Con questi giocatori la Fiorentina sarà una bella squadra con la palla al piede, ma la palla va presa e qualche problema lo vedo".

Polverosi si sofferma poi sul momento della squadra viola, ancora alle prese con un processo di costruzione dopo i tanti cambiamenti estivi:

"Io vedo una Fiorentina con dei difetti che si possono sistemare strada facendo. Per adesso questa squadra non c'è. La Fiorentina a Roma non si è presentata e, se voglio indorare la pillola, posso dire che ha affrontato la peggior squadra dopo l'Inter, perché la Roma è una squadra fatta e finita mentre la Fiorentina è tutta da costruire. Detto questo, è ancora tutto in divenire".