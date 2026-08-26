Le parole di Ernesto Poesio sulla situazione in casa Fiorentina e la vicenda legata a Moise Kean
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Il giornalista, Ernesto Poesio, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento in casa Fiorentina. Le sue parole, partendo dalla vicenda Kean:
Intanto alla Fiorentina manca il sostituto. Serve un nome credibile, che non vada ad intaccare il lavoro fatto fino ad oggi. Il problema sono i tempi. Purtroppo è vero, i procuratore e i calciatori hanno troppo potere adesso. Nonostante tutte le cose che erano presenti nel contratto di Kean, siamo di nuovo a questo punto. Domenica all'Olimpico non ho visto un giocatore svogliato quando è entrato in campo. Non mi è sembrato uno fuori con la testa. Più semplicemente, la Fiorentina aveva messo in conto delle cessioni e non sta riuscendo a farle. In questo momento i 40 milioni per Kean ti fanno gola, perché ti servono. Se però la Fiorentina non volesse venderlo, avrebbe tutte le carte per non farlo. Detto questo, il clima di festa che c'è adesso a Firenze è superiore a tutto. E questo ti fà da scudo alle critiche eccessive, paure e timori. La gara di Roma uno sbando clamoroso. Il campionato della Fiorentina inizia sabato.
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