Ernesto Poesio analizza la Fiorentina tra Ndour, il centrocampo, i gol subiti e il rinnovo di Ranieri.
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Ernesto Poesio è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, analizzando alcuni dei temi più discussi in casa Fiorentina. Dal futuro di Cher Ndour, considerato da Paratici un elemento da trattenere fin dall'estate, alle esigenze del centrocampo, con la necessità di un mediano di ruolo accanto a Fagioli.
Paratici è stato chiaro fin da subito su Ndour dicendo che non avrebbe lasciato Firenze in estate. E' un giocatore duttile che sta facendo vedere cose buone e può migliorare ancora. Non sono un grande appassionato di moduli, per me sono discorsi vecchi; non ci sono più squadre che mantengono un modulo fisso salvo qualche eccezione.
Cosa manca alla Fiorentina?
Un mediano. per me Fagioli gioca meglio quando ha un mediano di ruolo accanto e lui stesso ha detto che preferisce giocare nella metà campo avversaria. Una grossa lacuna di questa squadra sono i tanti gol subiti ma il problema non riguarda solo la difesa ma del blocco difensivo da parte di tutta la squadra.
Il rinnovo di Ranieri
Ranieri ha vissuto tutta la sua vita calcistica a Firenze, conosce l'identità della Fiorentina e ha a cuore la maglia; le società hanno bisogno di questo giocatori, il rinnovo era quasi dovuto. Credo sia destinato a restare a lungo alla Fiorentina.
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