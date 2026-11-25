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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Ernesto Poesio ha commentato con toni netti il momento della Fiorentina dopo la sconfitta di Monza. Nel mirino sono finiti il ridimensionamento degli obiettivi, la gestione economica estiva, il rendimento difensivo e le scelte di Paolo Vanoli.

È pericolosissimo partire una stagione dicendo che non c'era un obiettivo, perché un obiettivo lo devi sempre dare e non può essere quello di costruire. In questa situazione la Fiorentina non sta costruendo nulla, perché è obbligata nelle scelte economiche e i giocatori scendono in campo senza serenità. L'aver lasciato così tanto tempo agli altri ora ci porta a dire che dobbiamo fare 40 punti, una cosa che non sta né in cielo né in terra per un club che ha speso 130 o 140 milioni incassando pochissimo, regalando e lasciando andare giocatori come Mandragora.

L'analisi prosegue sui numeri del reparto arretrato e sulla mancanza di un perno in mezzo al campo, con una critica alle continue rotazioni del tecnico viola:

Prima di parlare di gioco, identità o concetti quasi filosofici, bisogna guardare a una difesa che incassa almeno due gol a partita: con 28 reti subite in 12 gare. È una squadra senza equilibrio e senza centrocampo, perché manca un punto di riferimento centrale attorno a cui girare e prendere le distanze. Vanoli continua a cambiare giocatori e mediana ogni partita, riproponendo Fagioli e Brescianini e lasciando fuori Oulai o Goncalves e poi viceversa. E' un rimpasto continuo che non cambia il risultato.

In conclusione, Poesio invita a mettere da parte le etichette e a scegliere una strada più pragmatica per reagire alla crisi:

Bisogna stare attenti a confondere una squadra difensiva con una squadra che non riesce a giocare. Se in questo momento non hai i giocatori per reggere l'uno contro uno con la difesa alta, devi metterti coperto, fregandotene delle critiche, e colpire sugli errori degli avversari. L'ultimo che lo ha fatto con umiltà, schierandosi con ordine e compattezza, è stato Palladino, quando arrivò una striscia di otto vittorie consecutive.