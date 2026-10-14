Cominciamo a pensare che questa squadra abbia una mancanza di equilibrio in alcuni settori: difesa e centrocampo
Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?
Ernesto Poesio, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina:
La partita con il Genoa, sulla carta, era quella più semplice. Cominciamo a pensare che questa squadra abbia una mancanza di equilibrio in alcuni settori: difesa e centrocampo. L'alibi dei giovani regge fino a un certo punto, la Fiorentina non è imbottita di giovani alle prime armi. Ci sono giovani che sono costati soldi e giocano nelle loro nazionali.
Vanoli
Ha una responsabilità minore perché in campo ci vanno i giocatori. Da Vanoli mi aspetto che ritrovi un po' il bandolo. Alcune scelte non le ho capite, sono discutibili.
Era Commisso
Sotto l'era Commisso emergono dei numeri sulla quantità di giocatori passati da Firenze che fanno spavento. Come fai a creare un gruppo se ogni anno modifichi la squadra soprattutto nei ruoli nevralgici. Palladino voleva mantenere un blocco di giocatori: è una filosofia che a Firenze non viene portata avanti.
Attaccante
Per me va battezzato Pellegrino, mi sembra una scelta strutturale. Ha lavorato maggiormente con la squadra e mi sembra il profilo più interessante e con più margine di crescita. Serve anche per dargli fiducia.
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