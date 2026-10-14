Cominciamo a pensare che questa squadra abbia una mancanza di equilibrio in alcuni settori: difesa e centrocampo

Redazione VN
Grafica Jimenez Joao Mario Dodo Valdepenas Viery Parisi

Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?

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Ernesto Poesio, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina:

La partita con il Genoa, sulla carta, era quella più semplice. Cominciamo a pensare che questa squadra abbia una mancanza di equilibrio in alcuni settori: difesa e centrocampo. L'alibi dei giovani regge fino a un certo punto, la Fiorentina non è imbottita di giovani alle prime armi. Ci sono giovani che sono costati soldi e giocano nelle loro nazionali.

Vanoli

Ha una responsabilità minore perché in campo ci vanno i giocatori. Da Vanoli mi aspetto che ritrovi un po' il bandolo. Alcune scelte non le ho capite, sono discutibili.
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Era Commisso

Sotto l'era Commisso emergono dei numeri sulla quantità di giocatori passati da Firenze che fanno spavento. Come fai a creare un gruppo se ogni anno modifichi la squadra soprattutto nei ruoli nevralgici. Palladino voleva mantenere un blocco di giocatori: è una filosofia che a Firenze non viene portata avanti.

Attaccante

Per me va battezzato Pellegrino, mi sembra una scelta strutturale. Ha lavorato maggiormente con la squadra e mi sembra il profilo più interessante e con più margine di crescita. Serve anche per dargli fiducia.

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