Il giornalista Ernesto Poesio ha parlato su Radio Bruno della prova della Fiorentina contro il Como ieri al Franchi. Ecco la sua opinione.

"La Fiorentina subisce veramente troppe reti, non è pensabile che continui a subire più di due reti a partita di media, è insostenibile. Detto ciò, secondo me molto passa dal centrocampo. È vero che in difesa si fanno troppi errori e che De Gea non sembra al massimo, oltre al fatto che sulla sinistra e nel mezzo mancano due giocatori, ma il problema vero rimane il centrocampo. Si lasciano delle praterie alle squadre avversarie, non c'è filtro".

Su Viery e sulla difesa gigliata

Su Goncalves e Njie

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"Viery? È giovane, fa un ruolo non suo, ed arriva da un campionato diverso. È stato messo terzino sinistro a causa di necessità strutturali. Mi chiedo, a questo punto, se però sia meglio mettere Ranieri a sinistra. Anche perché continuando a fargli fare brutte figure in campo, rischi di bruciarlo"."Si sono visti sprazzi interessanti, ma ieri è stato nettamente insufficiente Goncalves, anche perché ha commesso errori importanti. Ha poca struttura fisica poi, e questo nel campionato italiano può essere penalizzante. Njie? Molto volenteroso, ma a volte mi ricorda Kouame quando sbaglia certe reti".