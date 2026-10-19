Il parere del giornalista, intervenuto oggi su Radio Bruno
VIDEO VN - Funaro: “Franchi, il piano economico. I costi della Fiorentina”
Il giornalista Ernesto Poesio ha parlato su Radio Bruno della prova della Fiorentina contro il Como ieri al Franchi. Ecco la sua opinione.
"La Fiorentina subisce veramente troppe reti, non è pensabile che continui a subire più di due reti a partita di media, è insostenibile. Detto ciò, secondo me molto passa dal centrocampo. È vero che in difesa si fanno troppi errori e che De Gea non sembra al massimo, oltre al fatto che sulla sinistra e nel mezzo mancano due giocatori, ma il problema vero rimane il centrocampo. Si lasciano delle praterie alle squadre avversarie, non c'è filtro".
Su Viery e sulla difesa gigliata"Viery? È giovane, fa un ruolo non suo, ed arriva da un campionato diverso. È stato messo terzino sinistro a causa di necessità strutturali. Mi chiedo, a questo punto, se però sia meglio mettere Ranieri a sinistra. Anche perché continuando a fargli fare brutte figure in campo, rischi di bruciarlo".
Su Goncalves e Njie"Si sono visti sprazzi interessanti, ma ieri è stato nettamente insufficiente Goncalves, anche perché ha commesso errori importanti. Ha poca struttura fisica poi, e questo nel campionato italiano può essere penalizzante. Njie? Molto volenteroso, ma a volte mi ricorda Kouame quando sbaglia certe reti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA