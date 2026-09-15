Le parole dell'allenatore del Pisa, Paolo Bianco, in vista della Fiorentina
VIDEO - Mastantuono e quel legame con l'Italia: un viaggio nelle sue origini
L'allenatore del Pisa, Paolo Bianco, ai microfoni di Mediaset, ha parlato in vista della partita contro la Fiorentina. Le sue parole:
Oggi è una partita di calcio e nel calcio succede di tutto. Abbiamo iniziato un progetto nuovo e gli alti e bassi ci stanno. Sono contento di dare occasioni anche a giocatori meno impiegati, se lo meritano, ma è una chance importante anche per la società. Il ko con l'Entella? Bisogna imparare dagli errori, se lo facciamo in fretta è anche meglio.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Coppa Italia
Fiorentina-Pisa, formazioni ufficiali: scelte diverse su Oulai e Gonçalves
live
Coppa Italia, Fiorentina-Pisa LIVE dalle 21: formazioni e avvicinamento
Coppa Italia
Vanoli: "Perché oggi Mastantuono non riposa. Che emozione tornare a casa"
Coppa Italia
Gnonto: "Vogliamo continuare sulla scia di Venezia. Ecco cosa ci ha detto Vanoli"
Radio e tv
Fiorentina-Pisa, ore 21.00: dove vederla in tv e streaming
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti