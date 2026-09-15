Le parole dell'allenatore del Pisa, Paolo Bianco, in vista della Fiorentina

Redazione VN
Mastantuono

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L'allenatore del Pisa, Paolo Bianco, ai microfoni di Mediaset, ha parlato in vista della partita contro la Fiorentina. Le sue parole:

Oggi è una partita di calcio e nel calcio succede di tutto. Abbiamo iniziato un progetto nuovo e gli alti e bassi ci stanno. Sono contento di dare occasioni anche a giocatori meno impiegati, se lo meritano, ma è una chance importante anche per la società. Il ko con l'Entella? Bisogna imparare dagli errori, se lo facciamo in fretta è anche meglio.
Pisa SC v Empoli FC - Coppa Italia

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