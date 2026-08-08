Al termine dell’amichevole pareggiata 1-1 contro il Manchester City al Viola Park, l’allenatore della Fiorentina Femminile Pinoes Arce ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando i progressi mostrati dalle viola contro una delle formazioni più forti d’Europa.

"Il risultato conta poco in un’amichevole, però conta la performance. Oggi la Fiorentina ha fatto ancora un salto in avanti, credo molto importante. Si vede ogni giorno che siamo insieme: stiamo diventando ancora più squadra, un gruppo forte che capisce sempre di più quello che vogliamo fare e lo sta rispettando in un modo molto buono."

Arce si è soffermato anche sull’atteggiamento mostrato contro il Manchester City, campione d’Inghilterra: "Per me è sempre un’amichevole, una partita che può servirci per crescere in tanti aspetti. Oggi abbiamo avuto anche la possibilità di vedere come funzioniamo nella fase difensiva: abbiamo difeso in blocco basso, medio e alto, ma sempre con intensità. Ci siamo difesi bene e il lavoro sta dando risultati".

Un altro aspetto importante è stato il coraggio mostrato dalle viola nel provare a imporre il proprio gioco: "Abbiamo parlato soprattutto della necessità di avere il coraggio di giocare il nostro calcio. Si è visto in maniera molto buona. Non siamo stati costanti per tutti i 90 minuti, perché abbiamo giocato contro una delle squadre più forti d’Europa, però abbiamo avuto il coraggio di giocare il nostro gioco".

Infine, una valutazione sul percorso della squadra in vista del debutto nella Serie A Women’s Cup, ormai sempre più vicino: "Oggi mi è piaciuto molto l’atteggiamento che abbiamo avuto verso la partita e la mentalità durante tutta la gara. Anche le sostituzioni: le giocatrici che sono entrate hanno fatto bene. Per questo direi che siamo in un bel percorso. Una percentuale? Non te la posso dire esattamente".