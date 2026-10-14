L'ex compagno di Paolo Vanoli sul tecnico viola
VIDEO - Perugia, Gaucci una furia: "Già se fai l'arbitro hai dei problemi"
Alessandro Pierini, ex compagno di Paolo Vanoli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del tecnico viola:
L'approccio non è stato buono da parte della squadra. La prima mezz'ora contro il Genoa ci sono stati errori grossolani e poca intensità. Anche se poi poteva anche pareggiare perché le occasioni le ha avute.
Paolo Vanoli
Il suo impatto è stato positivo, anche dal punto di vista dei risultati. Gli ha fatto male la lunga sosta perché non ha lavorato con la squadra al completo. Lui incide molto nella quotidianità, ma non è una scusa.
Mastantuono
Chi ha talento va lasciato il più possibile. In Serie A il talento viene tarpato. Devi sfruttarlo al massimo anche se sbaglia: è giovane e ci prova. Dobbiamo metterlo in conto che può sbagliare.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Alzi la mano chi non voleva Oulai titolare
News viola
FOTO - Paratici avvistato a Roma a vedere il Real e il figlio Lorenzo
Esclusive
VN - Atta out col Como. Pronto Brescianini e non Goncalves
Radio e tv
Galbiati contro Vanoli: "Sta pagando l'intervista al Corriere dello Sport"
News calciomercato
Palmieri sibillino: "Thorstvedt? Qualcuno ogni giorno gli dava fastidio"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti