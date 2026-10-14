L'ex compagno di Paolo Vanoli sul tecnico viola

Redazione VN
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Alessandro Pierini, ex compagno di Paolo Vanoli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del tecnico viola:

L'approccio non è stato buono da parte della squadra. La prima mezz'ora contro il Genoa ci sono stati errori grossolani e poca intensità. Anche se poi poteva anche pareggiare perché le occasioni le ha avute.

Paolo Vanoli

Il suo impatto è stato positivo, anche dal punto di vista dei risultati. Gli ha fatto male la lunga sosta perché non ha lavorato con la squadra al completo. Lui incide molto nella quotidianità, ma non è una scusa.

Mastantuono

Chi ha talento va lasciato il più possibile. In Serie A il talento viene tarpato. Devi sfruttarlo al massimo anche se sbaglia: è giovane e ci prova. Dobbiamo metterlo in conto che può sbagliare.
Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie A

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