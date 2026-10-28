Oulai e Mastantuono sono stati due arrivi ambiziosi in estate, ma l'ivoriano si sta vedendo pochissimo

Redazione VN
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Claudio Piccinetti, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato così del momento viola:

"Aspettiamo la svolta e credo che la Fiorentina sia vicina a trovare la strada giusta. Per fortuna la classifica è corta e tante squadre sono a poca distanza. Contro l’Atalanta, come spesso accade, rischiamo di rianimare gli avversari: le assenze non devono diventare un alibi, né con loro né con il Sassuolo. Per crescere bisogna ammettere i propri errori. Il gioco di squadra sta migliorando e qualche giocatore ha fatto meglio rispetto alle ultime uscite, ma manca ancora qualcosa. Mastantuono, ad esempio, deve giocare più vicino alla porta: è uno dei primi aspetti su cui intervenire."

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Oulai: "Oulaï contro il Pisa è stato il migliore, ha grinta e ha convinto tutti con la sua prestazione. Eppure continua a non trovare spazio e sinceramente non ne capisco il motivo. Gli allenamenti ormai non si vedono più. A Milano lo avrei inserito per primo dalla panchina, anche perché Fagioli mi è sembrato in calo, probabilmente dopo aver speso tante energie."

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