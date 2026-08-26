VIDEO VN - I tifosi viola, "l'orgoglio mio più grande" e una cornice da favola

L'ex calciatore e tecnico del settore giovanile viola, Claudio Piccinetti, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la questione legata a Kean e la partita contro la Roma:

La società sapeva che Kean volesse andare via, per questo hanno preso Pellegrino: non pensavano di tenerli entrambi. Kean non si è presentato all'allenamento, non è un professionista. Ha preso in giro tutti, è bene che se ne vada, va tolto dallo spogliatoio. La Fiorentina fa bene a imporsi perché non comanda lui. Mi fa pensare che ancora non ci sia un sostituto, perché non prepararsi?

Roma-Fiorentina

Non ho capito alcune scelte di Grosso e l'atteggiamento non mi è piaciuto: Fagioli camminava, non ha motivo di esistere nel mio concetto di squadra. Se appena incontri squadre forti metti in panchina Valdepenas non cambierà mai nulla.