Il Torino di Petrachi ha rivoluzionato la rosa, proprio come la Fiorentina
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Gianluca Petrachi, ds del Torino, traccia un hilancio sul mercato granata a Dazn:
"Sarà il campo a dire se il mercato è stato buono. Sono stati raggiunti gli obiettivi che servivano a completare la rosa. Quando ci sono dei cambiamenti radicali, serve avere pazienza. Si è cambiato tanto, e porre degli obiettivi è prematuro. Mi auguro che di ritrovare il gioco di squadra, perchè alla fine i risultati contanto"
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