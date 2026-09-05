Gianluca Petrachi, ds del Torino, traccia un hilancio sul mercato granata a Dazn:

"Sarà il campo a dire se il mercato è stato buono. Sono stati raggiunti gli obiettivi che servivano a completare la rosa. Quando ci sono dei cambiamenti radicali, serve avere pazienza. Si è cambiato tanto, e porre degli obiettivi è prematuro. Mi auguro che di ritrovare il gioco di squadra, perchè alla fine i risultati contanto"