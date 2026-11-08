L'attaccante viola lancia la sfida alla Juventus nella partita più attesa dal pubblico viola, quella contro la Vecchia Signora
Focus VN - Pellegrino alla Juve, anzi no: il retroscena sulla mossa della Fiorentina
L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus:
Vanoli ci ha fatto capire cosa vuol dire questa partita, ne avevamo già idea, vogliamo dare tutto per i tifosi. Io ho voglia di fare gol come sempre, ho visto quelli di Batistuta ma voglio pensare a me
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