L'attaccante viola lancia la sfida alla Juventus nella partita più attesa dal pubblico viola, quella contro la Vecchia Signora

Federico Targetti
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

Focus VN - Pellegrino alla Juve, anzi no: il retroscena sulla mossa della Fiorentina

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus:

Vanoli ci ha fatto capire cosa vuol dire questa partita, ne avevamo già idea, vogliamo dare tutto per i tifosi. Io ho voglia di fare gol come sempre, ho visto quelli di Batistuta ma voglio pensare a me
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti