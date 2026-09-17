Claudio Pasqualin promuove la Fiorentina e il lavoro di Vanoli: "Ha rivitalizzato la squadra, saprà valorizzare chi è arrivato d'estate"

Redazione VN
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L’operatore di mercato Claudio Pasqualin, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto su alcune delle principali squadre di Serie A, soffermandosi anche sul momento della Fiorentina e sul lavoro svolto da Paolo Vanoli.

Fiducia in Vanoli

La Fiorentina è stata strarivitalizzata da Vanoli e si avvicina di nuovo a posizioni più consone. La campagna acquisti ha consegnato calciatori di livello alla guida tecnica. Vanoli saprà valorizzare tutti.

Riguardo alle "big"

Ho visto un Milan deludente, con poche idee, confusionario. Il Benfica ha fatto la sua partita irridendo un Milan velleitario. I rossoneri sono apparsi senza ritmo, sottotono, timidi. Un piglio diverso? Un tempo sì. Nella ripresa contro la Lazio, quando Amorim ha cambiato tutto. Ma rispetto al campionato ieri il Milan ha fatto un passo indietro. La Roma e il Como, altra piacevole conferma del campionato, continuano invece a stupire. Roma da Scudetto? Beh… l’Inter si conferma uno squadrone.
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