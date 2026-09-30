Pasquale Padalino, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione della difesa viola, soffermandosi su Ranieri.
Azzurri pizzicati nell’orgoglio, reazione da italiani. Vanoli, adesso pizzica i nostri viola
Durante il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto l'ex viola Pasquale Padalino. Ecco il suo commento sulla difesa della Fiorentina:
Non so quale possa essere la coppia difensiva titolare. Dragusin doveva essere il riferimento del reparto difensivo, ma è partito con un po’ di problemi così come tutta la squadra. Ranieri lo conosco, l'ho allenato a Foggia e penso che, nonostante l’anno scorso, credo sia l’usato sicuro. Anche perché conosce molto bene l’ambiente. Schierarlo terzino? A Foggia, in fase di costruzione, lo facevo allargare e lo faceva anche bene. Aveva la tendenza ad accompagnare il gioco in avanti; magari con il passare degli anni coprire le distanze c’è più fatica, ma potrebbe farlo tranquillamente. Pongracic è un giocatore affidabile, ma a tratti. Meglio di Vanoli nessuno può sapere la coppia titolare.
Sugli esterni a piede invertito
Dipende molto dalla preferenza del tecnico. Preferisce avere un mancino bravo nell’uno contro uno che arriva al cross, o magari un destro un po’ meno bravo nell’uno contro uno che trova le giocate accentrandosi? Personalmente, avere un mancino e un destro completa maggiormente la squadra.
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