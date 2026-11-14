Nando Orsi a Radio Bruno: "De Gea lontano dai suoi standard, sul gol di Bremer ha grandi responsabilità".

Filippo Caroli
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Nondo Orsi ha parlato così a Radio Bruno a proposito della situazione di David de Gea e della Fiorentina:

Quando la squadra cambia allenatore dopo 3 giornate allora qualcosa non va. E certe scelte sono state sbagliate. Con questa situazione non si può pensare a un anno tranquillo. L'errore forse è stato di mandare via Vanoli quest'estate. E quando sei titubante la squadra ne può risentire. De Gea? Quando uno ha così tanta esperienza si tende ad essere meno indulgenti con lui. De Gea è lì perché deve portare punti in più. E quest'anno lo sto vedendo lontano dai suoi standard. Dare addosso ai portieri è semplice, ma sul gol di Bremer ha grandi responsabilità. Ha grandi riflessi, ma quando deve pensare perde un po' di smalto.
de gea grafica

Capitolo difesa

Il tecnico deve essere bravo a lavorare sul reparto. In una situazione del genere, la prima cosa da fare è limitare i danni. Se hai una difesa ballerina poi è difficile recuperare. Centrocampista fisico necessario? CI vuole tutto in mediana, serve il giocatore di qualità come quello di rottura, così come la coordinazione e i sincronismi. Il fatto che Fagioli non sia titolarissimo mi stupisce. Ma Vanoli non fa le formazioni coi oeggiori, penso che Fagioli oggi non sia così in forma.

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