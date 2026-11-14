Claudio Onofri a Radio Bruno: "Fiducia a Vanoli. Dragusin? Rendimento altalenante, alterna grandi giocate ed errori".
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Claudio Onofri ha parlato così a Radio Bruno a proposito della Fiorentina e di Radu Dragusin:
La Fiorentina sta avendo difficoltà, più di quello che è il valore della rosa che dovrebbe stare più in alto. Ma mi fido molto di Vanoli. Parliamo di un tecnico che mi piace molto sia per dettami tattici che approccio con la squadra. Le sue squadre mi sono sempre piaciute e sono squadre che hanno come prerogativa quella di divertirsi.
Dragusin
L'infortunio che ha avuto non va sottovalutato. Io su di lui ho sempre avuto un'idea. In dei momenti sembrava Beckenbauer, in altri commetteva errori banalissimi. A Genova era giovanissimo. Ma a un difensore servono concentrazione e capacità di sporcare il gioco avversario. Ha un rendimento molto altalenante.
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