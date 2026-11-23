Il dirigente sportivo del Monza nel pre-partita della sfida contro la Fiorentina
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Il dirigente Pedro Obiang, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato nel pre-partita di Monza-Fiorentina. Le sue parole:
Cerchiamo di fare il nostro lavoro. Questo progetto sta andando piano. Ci aspettavamo di fare meglio, ma i giocatori giovani stanno dimostrando di avere capacità. Oggi è tornato anche il capitano che può darci una mano. Cambio portiere? La scelta è dell'allenatore per tenere sempre la carica nei compagni che si stanno giocando il ruolo. Pessina? E' un giocatore che stavamo aspettando, che il mister conosce molto bene.
Varela
Varela è un giocatore importante, che sta continuando a crescere. Ci sono tante offerte, noi aspettiamo. Incredibile nel calcio d'oggi non esiste, ma vediamo. Il mister ha detto le cose giuste, è un ragazzo che a noi serve e quindi importante.
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