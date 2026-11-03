Il tecnico Walter Novellino parla così ai microfoni di Lady Radio a proposito del momento della Fiorentina:

Penso che la squadra abbia avuto un'ottima reazione e ho notato una Fiorentina in crescita: la qualità in rosa non manca, anche se qualcuno sta faticando un po', ma sono certo che il successo di ieri possa dare nuova linfa a tutto l'ambiente. Goncalves e Oulai? Gli elementi validi ci sono, ma adesso bisogna trasformarsi in un collettivo unito. Vanoli sta provando a rimettere insieme i pezzi e serve pazienza per forgiare la squadra giusta. Gli ostacoli si superano con la continuità. La vera grana per la Fiorentina è proprio il fattore tempo: è impossibile rivoluzionare la rosa e pretendere di essere subito rodati. Ciascuno deve avere chiari i propri compiti, specialmente quando non si ha la palla. Dal mio punto di vista sono questi i nodi cruciali: ci vorrebbe tempo, ma in questo sport non ce n'è mai abbastanza. E giustamente è così, altrimenti gli altri tecnici che farebbero? (ride, ndr)