L'analisi di Walter Novellino sul momento viola: la ricetta per Vanoli, la fase difensiva e l'ostacolo del poco tempo a disposizione.
Vanoli, adesso sciogli le briglie a questa Fiorentina: il talento al comando!
Il tecnico Walter Novellino parla così ai microfoni di Lady Radio a proposito del momento della Fiorentina:
Penso che la squadra abbia avuto un'ottima reazione e ho notato una Fiorentina in crescita: la qualità in rosa non manca, anche se qualcuno sta faticando un po', ma sono certo che il successo di ieri possa dare nuova linfa a tutto l'ambiente. Goncalves e Oulai? Gli elementi validi ci sono, ma adesso bisogna trasformarsi in un collettivo unito. Vanoli sta provando a rimettere insieme i pezzi e serve pazienza per forgiare la squadra giusta. Gli ostacoli si superano con la continuità. La vera grana per la Fiorentina è proprio il fattore tempo: è impossibile rivoluzionare la rosa e pretendere di essere subito rodati. Ciascuno deve avere chiari i propri compiti, specialmente quando non si ha la palla. Dal mio punto di vista sono questi i nodi cruciali: ci vorrebbe tempo, ma in questo sport non ce n'è mai abbastanza. E giustamente è così, altrimenti gli altri tecnici che farebbero? (ride, ndr)
La difesa
È fondamentale ripiegare con tempestività e blindare gli spazi. La fase difensiva conta tanto quanto quella offensiva . Bisogna prestare la massima attenzione per arginare la passività difensiva ed evitare di subire troppe reti
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