Le parole del giornalista sulle qualità di Fagioli e l'addio di Grosso dalla Fiorentina
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Il giornalista di Sky Sport, Marco Nosotti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del ritorno di Fagioli in Nazionale e del momento della Fiorentina. Le sue parole:
Fagioli Mancini lo vede più mezzala o regista offensivo. Penso che possa trovare spazio. Sono contento che sia tornato perché lo seguo da quando ha 14 anni ed è un giocatore che quando ha la palla tra i piedi è fortissimo. Ha una personalità nello stare in campo importante, sono contento per lui.
Sulla Fiorentina
Quale la vera Fiorentina? Lo scopriremo solo vivendo. Grosso l'ho seguito tanto nel secondo anno a Frosinone e poi a Sassuolo. Sono rimasto colpito che non ce l'abbia fatta. Non è mai semplice mettere insieme tanti bravi giocatori. Mi dispiace. Vanoli l'ho apprezzato per il lavoro fatto lo scorso anno e infatti ho pensato: Perché cambiare?". Si vede che ha qualcosa in più rispetto all'altro. Lo vedo più sicuro di sé, dentro ad un ambiente che lo sostiene. Anche se siamo ancora all'inizio.
Sui nuovi arrivati nella Fiorentina
Mastantuono mi piace, anche se deve crescere sul lavoro per la squadra. Non mi dispiace Pellegrino poi, che si sacrifica tanto per la squadra. Poi in area è uno che sente la porta, prende le palle di testa. Quando c'hai uno così devi tenerlo caro. Poi c'è il mio Fagioli, che io ne vado matto. Spero che venga fuori, per lui stesso, per la Fiorentina e per l'Italia.
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