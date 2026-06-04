Claudio Nassi, ex dirigente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il momento attuale del club e tracciare la rotta in vista del prossimo mercato estivo:
news viola
Nassi va all’attacco: “A Firenze strapagati troppi calciatori senza qualità”
"Se Paratici è bravo come Marotta, che è un manager a tutto tondo, abbiamo una speranza per il futuro. La Fiorentina deve smetterla di far soffrire i suoi tifosi. La strada da seguire è una sola: capire che serve acquistare calciatori di spessore, degni di questo nome, e non comprare tanto per comprare".
L'affondo sul mercato: "Soldi buttati in passato"—
L'ex dirigente viola ha poi criticato duramente la qualità degli investimenti fatti nelle ultime sessioni di mercato, esortando la società a cambiare radicalmente strategia:
"Bisogna andare a prendere il meglio, ovunque si trovi. Bisogna trovare il cavallo giusto, senza guardare a quanto si spende. Si spende per la qualità, altrimenti i soldi sono semplicemente buttati. A Firenze, purtroppo, sono stati strapagati calciatori che non avevano qualità".
© RIPRODUZIONE RISERVATA