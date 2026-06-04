Nassi va all’attacco: “A Firenze strapagati troppi calciatori senza qualità”

Claudio Nassi , ex dirigente della Fiorentina , è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il momento attuale del club e tracciare la rotta in vista del prossimo mercato estivo:

"Se Paratici è bravo come Marotta, che è un manager a tutto tondo, abbiamo una speranza per il futuro. La Fiorentina deve smetterla di far soffrire i suoi tifosi. La strada da seguire è una sola: capire che serve acquistare calciatori di spessore, degni di questo nome, e non comprare tanto per comprare".