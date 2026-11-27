Il commento di Gianfranco Monti sul lavoro di Paolo Vanoli
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Gianfranco Monti, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato le parole di Paolo Vanoli dopo la sconfitta di Monza:
Vanoli? Non avrei mai fatto una cosa del genere, probabilmente lo aveva già fatto nello spogliatoio. Ma è una cosa che deve rimanere lì. Fossi Vanoli penserei a me oltre a quello che fanno gli altri. Esci da partite fatte bene dal punto di visto dell'atteggiamento e poi ti ritrovi a fare partite come quelle di Genova e Monza. Ma l'allenatore fa parte del gruppo, non può tirarsi fuori. Vanoli ha la sua squadra da sogno, adesso non può scaricare tutto a loro.
La società
I problemi vanno spalmati su tutti. Da una società come la Fiorentina che ha speso tanto, mi aspettavo che qualcuno mettesse a faccia.
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