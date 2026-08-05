Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti è intervenuto su Radio Bruno. Le sue parole sul mercato della Fiorentina.

"Mastantuono? Sul giocatore non si discute, semmai sulla formula con la quale arriva a Firenze. Sono contento comunque per la mossa dei viola, perché era un calciatore che voleva mezza Europa, e sotto questo punto di vista faccio i complimenti ai viola. Il prestito secco di un anno, però, non mi piace tanto. Non dà continuità".

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"Al posto di Piccoli, chi potrebbero prendere i viola? E poi, l'ex Cagliari è partito bene in queste amichevoli estive."."Sono molto contento per il mercato sinora, mi aspetto però adesso l'arrivo di un esterno. Laurienté? Potrebbe essere un profilo adatto, anche se il target potrebbe essere anche più alto".