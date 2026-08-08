Gianfranco Monti, noto opinionista e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole

Redazione VN
Parma Calcio 1913 v US Sassuolo Calcio - Serie A

VIDEO Gazzetta: "Valzer delle punte, Fiorentina e altre 4. Chi ci guadagna?"

Gianfranco Monti, noto opinionista e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulle ultime in casa Fiorentina:

Mastantuono mi fa impazzire, prendere, andare a Madrid e portarlo a Firenze. Questa è tutta la dimostrazione di forza di Paratici. Vedere i tifosi all'aeroporto così felici, ci ha detto quanta voglia c'è a Firenze di ricominciare a stare bene. Adesso vediamo Grosso, perché dentro la rosa adesso ci sono tanti ragazzi importanti, che voleva mezza Europa. Non sarà facile anche scegliere e metterne in panchina alcuni. Avere tutti questi giovani è bello, ma spero che ci sia qualcuno che possa tirare un nocchino quando serve. I vari Ranieri, Pongracic, De Gea, Mandragora, possono fare i "vecchi" della squadra, creare e tenerlo compatto questo gruppo
monti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti