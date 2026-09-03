Durante il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Gianfranco Monti. Ecco il suo commento:

"Ieri sera sono stato tanto a parlare con Pizarro. Marco Masini mi ha massacrato tutta la partita sul fatto che a questa Fiorentina manca un mediano. La qualità questa squadra ce l'ha. Manca però ancora il gruppo e la cazzimma della Fiorentina sia di Prandelli che di Montella. Fare gruppo poi ti fa venire voglia di allenarti, ti fa venire il sorriso. Sorriso che, per esempio, è mancato a giocatori come Fagioli. Per l'umore la partita di sabato è fondamentale. A Firenze i mugugni sono già partiti. Il difetto di Firenze è che siamo molto umorali. C'è necessità di vincere qualcosa. Giocatori come Gonçalves mi piacciono molto. Beto l'ho visto poco e credo che possa giocare lui. Pellegrino lo vedi che è un attaccante vero. Però il mio tridente ideale sarebbe Gonçalves, Beto e Mastantuono. Poi a centrocampo per me deve giocare la qualità. Se ti serve un giocatore che ‘fa la legna’, hai già Oulai. Fagioli per me non può rimanere in panchina con la qualità che ha”.

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.